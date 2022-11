Gastronomie : Beliebteste italienische Restaurants: Das sind die Kandidaten

Bernkastel-Wittlich Wir haben nach den beliebtesten italienischen Restaurants im Landkreis gefragt, und die Leser haben entschieden. Das sind die Kandidaten, die wir in den kommenden Woche in einem Artikel vorstellen.

Und das sind die Kandidaten: Trattoria Strada 37, Der Italiener da Marco, L‘Italiano in der Alten Holzindustrie, Pizza Party (alle Wittlich), Der Italiener in Klausen, Pizzeria Europa, Netzroller, Trattoria-Pizzeria Park-Café, Di Salvatore, Altes Zollhaus, Pizzeria Riva, Ristorante Spinelli (alle Bernkastel-Kues), Pizzeria Cappuccino Da Pino in Enkirch, Salvas Flotte Pizza (Großlittgen), Pizzeria Taverna in Traben-Trarbach, Da Luigi in Monzelfeld, die Trattoria Vulkano in Manderscheid, die Pizzeria la Sila in Thalfang und Pizzeria Lucania in Morbach.