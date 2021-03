Streifzüge : Kurzer Weg und viele Kraniche – Ein TV-Streifzug um Buchholz

Pantenburg Ein ganz kurzer und auch kinderwagentauglicher Streifzug führt unsere TV-Redakteure dieses mal nach Buchholz nahe Manderscheid.

Die Gefahr, aber auch der Reiz unserer Streifzüge ist immer, dass sie oft ganz anders verlaufen als eigentlich geplant. Den Tipp, von der Kirche in Buchholz nach Eckfeld zu wandern, habe ich von einer Freundin bekommen. Und so haben wir den am Wochentag leeren Parkplatz an der Kirche angefahren. Und eigentlich wollten wir von dort aus nach Eckfeld gehen.