Handwerkerin ruft zur Aktion während der Messe auf.

() Zur Gewerbemesse Open House im Gewerbegebiet Mülheim-Andel am 6. und 7. April ist ein Rahmenprogramm mit Oldtimern, Kartbahn, Kunsthandwerkermarkt, Modenschau, und Spielen für Kinder angedacht, aber auch mit der Gelegenheit, Gutes zu tun. Dachdeckermeisterin Karin Oster hat die Stefan-Morsch-Stiftung mit ins Boot genommen, um zur Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke aufzurufen. Oster will dem Glück durch den Aufruf zur Typisierung während der Gewerbeschau auf die Sprünge helfen: „Mit jedem neu gewonnenen Spender erhöht sich die Chance, dass einem an Leukämie erkrankten Menschen geholfen werden kann.“ Eine Typisierung ist ganz einfach: Zunächst sollte man sich über die Stammzellspende informieren. Das ist am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, von 12 bis 18 Uhr bei der Oster Dach- und Holzbau GmbH, in der Moselbahnstraße 16 in Bernkastel-Kues möglich. In einem Gesundheitsfragebogen werden die wichtigsten Ausschlusskriterien abgefragt. Ist der Fragebogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben, wird ein Abstrich der Mundschleimhaut genommen. Diese Probe wird im Labor der Stefan-Morsch-Stiftung analysiert und die für eine Transplantation wichtigen Gewebemerkmale in der Spenderdatei der Stiftung gespeichert. Gemeinsam mit der Spendernummer werden diese und andere Werter an das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) übermittelt, um für weltweite Suchanfragen von Patienten zur Verfügung zu stehen. Karin Oster: „Wir als regionales Unternehmen wollen dazu beitragen, dass an Leukämie erkrankte Menschen eine Chance auf Heilung bekommen.“