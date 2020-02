Aktion in der Eifel : Typisierung und Blutspende in Laufeld

Typisierung und Blutspende in Laufeld

Aktion in der Eifel

Laufeld (red) Das Deutsche Rote Kreuz und die Stefan-Morsch-Stiftung rufen für Montag, 10. Februar, zur Blutspende und Registrierung als Stammzellenspender auf.

Die Zuständigen des DRK und der

Stefan-Morsch-Stiftung sind am kommenden Montag von 17.30 bis 20.30 Uhr vor Ort in der Turnhalle der Grundschule in Laufeld und bieten die Gelegenheit zur

Blutspende und zur Registrierung als Stammzellenspender.