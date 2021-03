Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Viele Menschen müssen lange auf eine Impfung in Wittlich warten – Das sagt das Land

Foto: dpa/Clara Margais

Zeltingen-Rachtig/Wittlich Viele Senioren, Erzieher und Lehrer wollen sich im Impfzentrum Bernkastel-Wittlich impfen lassen und warten – zum Teil seit Wochen – auf einen Termin. Wir haben beim Land nachgefragt, woran es hakt.

Bereits am 12. Januar sollte ein 84-Jähriger aus Zeltingen-Rachtig, der namentlich nicht in der Zeitung genannt werden will, im Landesimpfzentrum in Wittlich gegen Corona geimpft werden. Sein Schwiegersohn hatte den Senior, der aufgrund seines Alters zur Impfgruppe I gehört, direkt nach der Freischaltung der Terminvergabe für eine Impfung registriert und auch zeitnah den Termin vom Land bekommen. Doch im Impfzentrum sei er dann, kurz bevor er geimpft werden sollte, wieder nach Hause geschickt worden, „weil er ein bestimmtes Medikament nimmt“, wie der Schwiegersohn dem TV berichtet. „Dass er dieses Medikament nicht nehmen darf, hat aber in keiner der Unterlagen gestanden.“ Trotzdem mussten die beiden unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. Bereits am nächsten Tag, dem 13. Januar, registrierte er seinen Schwiegervater erneut auf der Seite des Landes – und wartet seitdem auf einen neuen Termin. Zahlreiche Anrufe bei der Kassenärztlichen Vereinigung oder bei der Hotline des Landes brachten kein Ergebnis. „Ich wüsste nicht, wo ich mich noch hinwenden soll“, sagt der Schwiegersohn.

Wie dem 84-jährigen Moselaner geht es derzeit vielen Senioren aus dem Kreis, die aufgrund ihres Alters in Prioritätengruppe I sind. Auch ein TV-Leser aus Wittlich moniert, dass seine über 80 Jahre alten Schwiegereltern „seit Wochen registriert sind und bisher erfolglos auf einen Impftermin warten“. Im Landkreis warten selbst noch hochbetagte Menschen auf ein Terminangebot für die Erstimpfung, die ja aufgrund des Impfstoffmangels über Wochen ausgesetzt werden musste:

Info 80-jährige Nachrücker in die Priogruppe I Alle, die 80 Jahre und älter sind, gehören zur Gruppe derer, die laut Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums zuerst geimpft werden sollen. Im Kreis Bernkastel-Wittlich haben noch längst nicht alle Menschen dieser Altersklasse ihre Spritze erhalten. Im eigentlichen Sinne „fertig geimpft“ ist die Priorisierungsgruppe 1 aber auch nach Ostern nicht. Schließlich feiern im Landkreis jeden Tag Menschen Geburtstag, auch den 80. Wie viele genau täglich in die oberste Impfgruppe aufrücken, darüber kann das Gesundheitsministerium in Mainz keine Auskunft geben. Das statistische Landesamt kann dagegen weiterhelfen – zumindest mit einer Annäherung. Zum 31. Dezember 2019 wurde die Zahl der damals 78-Jährigen in den rheinland-pfälzischen Städten und Landkreisen erhoben. Zu diesem Stichtag lebten im Kreis Bernkastrel-Wittlich 1043 78-Jährige. Einige davon könnten mittlerweile zwar verstorben sein. Die allermeisten feierten allerdings 2020 ihren 79. Geburtstag und werden im aktuellen Jahr 80 Jahre alt, erläutert ein Sprecher des statistischen Landesamtes. Teilt man nun die Gesamtzahl durch die Anzahl der Tage eines Jahres, also 365, kommt man für den Lankreis rechnerisch auf 2,86 Menschen, die pro Tag ihren 80. Geburtstag feiern (1043 geteilt durch 365 Tage) und in die höchste Impfkategorie „hinein altern“. Seit dem 10. März können sich auch Rheinland-Pfälzer für eine Impfung registrieren.

In manchen Fällen warten wie mit einem 96-Jährigen und einer 97-Jährigen, diese beiden Fälle sind der Redaktion bekannt, auch noch hochbetagte Menschen im Landkreis auf ein Terminangebot für eine Erstimpfung, die ja aufgrund des Impfstoffmangels über Wochen ausgesetzt werden musste.

Eine Nachfrage beim Land, das für die Koordination der Impftermine zuständig ist, ergibt folgende Antwort: Es liege am Impfstoff. Dessen Verfügbarkeit sei verantwortlich „für die Anzahl und damit das Tempo der Impfungen. Aus diesem Grund konnte bisher leider noch nicht allen Menschen dieser Altersgruppe ein Impfangebot unterbreitet werden“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium in Mainz. Derzeit werden Menschen über 65 ausschließlich mit dem Impfstoff des Herstellers Biontech-Pfizer geimpft, das Angebot kann die Nachfrage nicht decken.

Aber es gibt Hoffnung: Alle rund 110 000 Registrierten der Gruppe, die sich Ende Februar im Terminvergabepool befanden, sollen bis spätestens Mitte März verbindliche Termine für ihre Erst- und Zweitimpfung per Post erhalten, heißt es weiter aus dem Gesundheitsministerium. „Eine erneute Registrierung ist nicht notwendig und verlangsamt das Verfahren. Wöchentlich sind rund 20 000 Impfungen in dieser Personengruppe geplant. Diese Erstimpfungen sollen bis Ostern abgeschlossen sein.“

In Rheinland-Pfalz kommen nach Auskunft des Ministeriums rund 220 000 über 80-jährige Menschen für eine Impfung in einem Impfzentrum infrage, die nicht in einer Altenpflegeinrichtung leben oder immobil sind.

Täglich feiern im Kreis Bernkastel-Wittlich knapp drei Menschen ihren 80. Geburtstag (siehe Info). Bis Montagabend wurden nach Angabe des Landes in dieser Altersgruppe 152 758 Impfungen durchgeführt, darunter 52 342 Zweitimpfungen

Wann dann schließlich alle Senioren der Prioritätengruppe 1, also auch die, die bis Ende Februar noch nicht im Terminvergabepool registriert waren, geimpft sind, lasse sich aktuell nicht abschätzen, da weder finale Erkenntnisse über die Quote der Impfwilligen in dieser Gruppe bekannt seien, noch abschließende Aussagen zu kommenden Impfstofflieferungen und damit auch möglichen Impfwegen vorlägen.

Dass Menschen in den Impfzentren trotz erfolgreicher Registrierung und mit Termin abgewiesen werden, ist keine Seltenheit, denn: Alle Impfzentren hinterfragen und prüfen die Angaben von Berufsbescheinigungen und anderen Nachweisdokumenten regelmäßig, um zu gewährleisten, dass nur impfberechtigte Personen ins Impfzentrum gelangen, heißt es vom Ministerium. „Bei berechtigtem Zweifel wird die betreffende Person vom Impfzentrum abgewiesen“, teilt eine Sprecherin mit. Bei Nichtantritt einer bereits terminierten Impfung müsse eine Neuregistrierung (bei Impfberechtigung) erfolgen. Diese Registrierung werde im Terminpool hinterlegt und ein neuer Termin zugeordnet. Eine gesonderte Statistik über abgewiesene Personen in den 32 Impfzentren des Landes liege nicht vor.

Neben vielen Senioren warten auch zahlreiche Erzieher und Lehrer aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich auf Impfungen, die in die Impfgruppe II gehören und sich bereits erfolgreich registriert haben. Einige von ihnen monierten beim TV, dass die Terminvergaben und Impfungen für beziehungsweise im Landesimpfzentrum in Trier deutlich zügiger nach der Registrierung erfolgten.

Grund für einen verzögerten Impfstart der genannten Berufsgruppen kann nach Mitteilung aus Mainz möglicherweise folgender Sachverhalt sein: „Grundvoraussetzung für die Vergabe von Erstimpfungsterminen ist, dass im System innerhalb des von der Sandigen Impfkommission definierten Zeitfensters auch direkt ein Termin für eine Zweitimpfung festgelegt werden kann. Hintergrund ist, dass auch die Zweitimpfung sichergestellt sein muss. Ist dies nicht möglich, begrenzt die Anzahl der zur Verfügung stehenden Termine für Zweitimpfungen automatisch die Anzahl der möglichen Erstimpfungen.“

An einem Beispiel heißt das wie folgt: Habe ich in einem Zeitfenster nur noch 500 Termine für Zweitimpfungen zur Verfügung, kann ich in dem entsprechenden vorherigem Zeitfenster auch nur 500 Termine für Erstimpfungen vergeben – unabhängig vom zur Verfügung stehenden Impfstoff. „Dies scheint nach den uns vorliegenden Informationen im entsprechenden Impfzentrum der Fall zu sein. Um dieses Problem künftig zu minimieren, werden Teile dieser Steuerung künftig zentralisiert“, heißt es auf TV-Anfrage.