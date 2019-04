„Haupt-Arbeitgeber sind hier die großen Hotels und die Gemeinde,“ sagt Ortsbürgermeister Eugen Weiler. Man lebe in Meerfeld in einer Urlaubsregion und das könne man kaum mit den boomenden Gemeinden wie etwa Salmtal oder Hetzerath, die nah an der Autobahn liegen, vergleichen. Daher geht es in Meerfeld etwas ruhiger zu. „Wenn man einkaufen oder zum Arzt will, muss man schon mit dem Auto fahren,“ sagt Weiler. Deshalb sind aktuell auch keine Neubaugebiete in Planung. Lange Zeit gab es in Meerfeld kein schnelles Internet. „Mittlerweile liegen die Glasfaserkabel und wir warten auf die Freischaltung, die im April erfolgen soll,“ erklärt der Ortsbürgermeister. Das sei nicht nur für die Einheimischen sondern auch für den Tourismus von großer Bedeutung, denn ohne schnelles Internet laufe nichts mehr. Und darauf habe man lange genug gewartet. Das Mobilfunknetz sei auch in Ordnung, so Weiler.

Zwar gebe es kein Geschäft mehr, aber eine Kindertagesstätte hält die Gemeinde vor, in der neun Mitarbeiterinnen angestellt sind. Auch für die stattlichen 500 Hektar Gemeindewald sind ein Förster und weitere Mitarbeiter beschäftigt.

„Das Maar ist der Anziehungspunkt unseres Dorfes, wir haben hier viele Wanderer und Durchgangsverkehr,“ sagt Weiler.

Als Groß-Ereignis in Meerfeld gilt die alljährliche Beach-Party, die bis zu 1000 Besucher anzieht. Termin ist in diesem Jahr am 6. Juli. Ein weiteres Fest ist vom 1. bis 2. Juni geplant: Dann feiert die Freiwillige Feuerwehr Meerfeld ihr 130-jähriges Bestehen.