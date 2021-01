Nachgehakt : Übernahme von Märkten: Wie Globus zum Standort Wittlich steht

Wittlich Kurz vor Weihnachten ist die geplante Übernahme von 24 Real-Märkten durch die saarländische Globus-Gruppe mit Sitz in St. Wendel vom Bundeskartellamt bewilligt worden. Was bedeutet das für die Standorte Wittlich und Trier?

Um welche Märkte im einzelnen es sich handelt und ob auch die beiden Häuser in Kenn an der A 602 oder in Wittlich von dem saarländischen Familienunternehmen übernommen werden, wurde indes nicht bekannt.

Diese Gespräch dürften zumindest für den Fall, dass Globus sich in Wittlich in der Immobilie in der Justus-von-Liebig-Straße niederlässt nicht allzu lange hinziehen. Denn das Gebäude ist nach TV-Informationen bereits seit längerem im Besitz der Globus-Gruppe, die es an Real vermietet hat. Erweiterungsplänen auf dem Gelände hatte der Stadtrat bereits zugestimmt. Nach der genehmigten Erweiterung könnte dort eine Verkaufsfläche von 6000 Quadratmetern entstehen, aktuell sind es rund 5300. Dass Globus Standorte von Real übernimmt, war schon in der Vergangenheit keine Seltenheit. Allein im erweiterten Rhein-Main-Gebiet waren es seit 2011 acht Märkte. Maximal 92 der aktuellen Real-Märkte werden von Kaufland übernommen, das Unternehmen wollte ursprünglich 101 Filialen.