Air Defender 2023 Waren Langstreckenbomber wieder über der Region unterwegs? – Militärjets treffen für Großübung ein

Zwei B-1B-Bomber kreisten am Montag offenbar längere Zeit über dem Truppenübungsplatz Baumholder. Einige auf Flugtracking spezialisierte Seiten konnten die Überflüge der Maschinen in rund 7000 Metern Höhe verfolgen. Es ist nicht das erste Mal, dass US-Langstreckenbomber über der Region operierten. Im vergangenen Jahr flogen zwei B-52-Bomber ebenfalls über den Hunsrück. Bei solchen Flügen wird oft die Zusammenarbeit mit so genannten Joint Terminal Attack Controllern am Boden geübt. Dabei handelt es sich um spezialisierte Soldaten, die den Kontakt zu Flugzeugen halten, Luftnahunterstützung für Bodentruppen koordinieren und Ziele zuweisen. Die Präsenz der B-1B-Bomber steht allerdings nicht im direkten Zusammenhang mit der Großübung Air Defender. Im Wechsel waren seit Beginn des Ukrainekrieges immer wieder zeitweise B-52-Bomber in Europa als so genannte Bomber Task Force stationiert, die von Großbritannien aus zu Missionen etwa im Baltikum oder im Mittelmeerraum starteten.