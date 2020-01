Prävention : Übungen zum Thema Distanz

Foto: Bernd Rehm. Foto: TV/Bernd Rehm

Plein (red) Eine Präventionsveranstaltung zum Thema „Verhalten gegenüber Fremden – Übungen zum Thema Nähe und Distanz“ fand in der Unkensteinhalle in Plein statt. An dieser Veranstaltung nahmen 29 Schüler teil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Um die Organisation kümmerten sich Katja Herres und Anne Speder.