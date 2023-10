Dunkle Farben, verstörte Blicke „Die Nonnen beteten dabei den Rosenkranz“: Ausstellung in Ürzig zeigt Kunst von Missbrauchsopfern der Kirchen (Fotos)

Zwei kleine Räume sind es nur, in denen die Bilder aushängen. Die Motive, die auf ihnen dargestellt werden, erzählen allerdings von Taten, die weit darüber hinaus relevant sind. „Sie zeigen den Missbrauch der Kirche in seiner Vielfalt“, sagt Berthold Mertz. Er ist Organisator der Ausstellung in Ürzig, die auf Missbrauchsvorfälle in der katholischen sowie evangelischen Kirche aufmerksam machen soll. Einige der ausgestellten Künstler waren selbst Opfer, Mertz nicht. In seinem engsten Verwandtschaftskreis war allerdings jemand betroffen.