Sommer : Ürzig von der Bücke aus gesehen

Foto: Uee Praus. Foto: TV/Uwe Praus

Ürzig (red) Malerisch zieht sich der idyllisch an der Mosel gelegene Weinort Ürzig am Rebenhang empor – fotografiert vom Hochmoselübergang aus. Im Hintergrund ist Bausendorf zu erkennen. Am Sonntag, 11. August, findet eine Präsentation des Wein-Jahrganges 2018 im Festzelt am Ürziger Moselufer statt.

