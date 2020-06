Ürzig Um Reparaturen geht es in der nächsten Sitzung des Gremiums.

Der Bauausschuss der Gemeinde Ürzig tagt am Mittwoch, 17. Juni, um 19.30 Uhr in der Würzgartenhalle. In der Sitzung geht es unter anderem um Reparaturmaßnahmen am Friedhof und an der Würzgartenhalle.