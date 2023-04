Hotel-Restaurant wird umgebaut Ehemaliges Traben-Trarbacher Hotel Krone eröffnet bald als „Uferdeck“

Das Gelb muss weg! Jahrzehntelang war die Farbe das Markenzeichen des Hotels in der Litziger Lay am Trabener Moselufer. Geländer, Vorbau, Dachkante – alles Gelb. Jetzt kommt’s runter. Es wird emsig gewerkelt an der Hotelfassade, die eine neue Optik in Weiß und Grau erhält. Und auch innen wird das Gebäude aus den 1970er-Jahren gerade saniert und bekommt ein komplett neues Gesicht.