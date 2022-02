Friedensaktion : Bernkastel-Kueser wollen Solidarität mit der Ukraine zeigen – Bündnis plant Kundgebung für Montagabend

Einstehen für den Frieden in Europa, Solidarität zeigen mit den Menschen in der Ukraine: Zu diesem Zweck plant ein parteiübergreifendes Bündnis am Montagabend, 28. Februar, eine Kundgebung in Bernkastel-Kues. Foto: dpa/Michael Reichel

Bernkastel-Kues Politiker aus Bernkastel-Kues wollen ein Zeichen setzen gegen Krieg und für den Frieden. Am Montagabend möchten sie eine Kundgebung auf die Beine stellen, um ihr Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen.

Angesichts der schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine gehen in Deutschland vielerorts Menschen auf die Straße, um ihre Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen. In Bernkastel-Kues hat sich am Wochenende kurzfristig ein parteiübergreifendes Bündnis aus Stadt und Verbandsgemeinde (VG) zusammengefunden, das für Montag, 28. Februar, eine Kundgebung in der Moselstadt organisiert: „Wir hatten alle einfach das Gefühl, dass wir etwas tun müssen. Es soll eine Kundgebung sein für Frieden, Toleranz und Demokratie“, erklärt Gertrud Weydert, VG-Beigeordnete und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bernkastel-Kueser Stadtrat, am Sonntag auf TV-Nachfrage. „Wir wollen den Menschen in der Ukraine zeigen, dass wir mit dem Herzen bei ihnen sind und dass wir diesen Krieg Putins so schnell wie möglich beendet sehen wollen“, sagt Weydert.

Die Pläne für die Friedensveranstaltung seien sehr kurzfristig entstanden, weshalb die Kundgebung erst am Montagvormittag offiziell angemeldet werden könne. Treffpunkt soll um 18 Uhr am VG-Verwaltungsgebäude in Bernkastel-Kues sein. „Wir möchten dort eine Art Menschenkette bilden, coronakonform“, kündigt Weydert an. Die Kundgebung richte sich an „alle, die mit anderen zusammen zeigen wollen, dass ihnen dieser Krieg unter die Haut geht“, sagt die Grünen-Politikerin. Sie könne sich vorstellen, dass vor Ort viele Menschen das Bedürfnis hätten, ihrer Solidarität mit der Ukraine und ihrem Wunsch nach Frieden in Europa Ausdruck zu verleihen.