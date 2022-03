Hilfe geplant : „Situation auf beiden Seiten fatal“ - Birkenfelder Stiftung besorgt um ukrainische Leukämiepatienten

Susanne Morsch, Vorstandsvorsitzende der Stefan-Morsch-Stiftung mit Sitz in Birkenfeld, bemüht sich um internationale Hilfe für Leukämiepatienten in der Ukraine, deren lebenswichtige Behandlung durch den Krieg bedroht ist. Foto: Stefan-Morsch-Stiftung/Andreas Heu

Birkenfeld Der Krieg in der Ukraine könnte auch schlimme Folgen für Leukämiepatienten haben. Diese seien darauf angewiesen, dass lebensrettende Stammzellspenden sie erreichten. Darauf macht die Stefan-Morsch-Stiftung aus dem Hunsrück aufmerksam, die Hilfe organisieren will.

Lebensrettende Stammzellprodukte für Leukämiepatienten können aufgrund des Krieges in der Ukraine – etwa durch Schließung der Grenzen oder Sperrungen im Luftraum – nicht zu den Betroffenen gebracht werden. Deshalb schlägt die Stefan-Morsch-Stiftung, die als erste Stammzellspenderdatei in Deutschland gegründet wurde, um für Leukämiekranke passende Stammzellspender zu finden, Alarm. Sie stehe mit Partnerorganisationen in der Ukraine und in Russland in engem Austausch – und plane Hilfsmaßnahmen für geflüchtete ukrainische Leukämiepatienten, teilt die Stiftung in einer aktuellen Presseerklärung mit. „Die Situation ist auf beiden Seiten fatal“, betont die Stiftungsvorsitzende, Susanne Morsch.