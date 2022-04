Elisa, Clarissa, Pearl und Ian (Klassen 6a und 6b) fertigten in ihrer Freizeit Bändchen in den Farben der Ukraine an und verkauften sie. Foto: Anette Heintzen

Traben-Trarbach (red) Ju­gend­liche vom Gymnasium Traben-Trarbach haben Bändchen in den Farben der Ukraine verkauft (der TV berichtete).

Elisa, Clarissa, Pearl und Ian aus der 6a und der 6b fertigten in ihrer Freizeit die blau-gelben Armbänder an und verkauften sie in der Schule und in Traben-Trarbach. So kamen 338 Euro zusammen, die für Familie Tschekan gespendet wurden. Sie flüchtet vor dem Krieg und wartet in Moldau auf ihre Weiterreise.