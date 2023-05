Weiterer Verhandlungstag wegen Einbruchsserie in Monzelfeld, Mülheim und Burg Spuren führen zu weiteren Tatorten in Nordrhein-Westfalen

Beim Prozess um mehrere Einbrüche in der Region wird es einen weiteren Verhandlungstag geben. Wie berichtet, stehen zwei Männer, 33 und 26 Jahre alt, im Verdacht im Juni 2022 unter anderem in Monzelfeld, Mülheim und Burg (Mosel) in Häuser eingedrungen zu sein. Die Täter nutzten dabei die Abwesenheit der Hausbewohner und brachen Türen beziehungsweise Fenster im hinteren Bereich der Anwesen auf. Sie erbeuteten Geld und Schmuck im Wert von mehr als 50.000 Euro, alleine in Burg waren es mehr als 20.000 Euro. Dazu kam überall beträchtlicher Sachschaden.