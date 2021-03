Gebäude : Umbau am Alten Rathaus in Wittlich beginnt

Wittlich Die Umbauarbeiten am Alten Rathaus beginnen am 22. März. Seit Juli vergangenen Jahres arbeitet die neu gegründete Tourist-Information Wittlich Stadt und Land in den Räumlichkeiten der Tourist-Information am Marktplatz 5. Die bis dato vom Fremdenverkehrsverein Moseleifel Touristik erledigten Aufgaben hat die Stadt Wittlich im vergangenen Jahr in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land übernommen.