Millionenprojekt : Wann der Wintrichter Kindergarten von der Mehrzweckhalle zurück in die Moselweinstraße zieht

Wintrich Noch spielen, essen und schlafen die knapp 60 Kinder der Kita St. Stephanus Wintrich in der Mehrzweckhalle. Doch im Sommer ziehen sie aus ihrem Provisorium zurück in ihr angestammtes Domizil in der Moselweinstraße. Der Um- und Neubau ist ein Millionenprojekt. Wie kann sich die Gemeinde das leisten?

Etwas wehmütig bereitet Dieter Briesch mit seinem Team in den nächsten Wochen den Umzug der Kindertagesstätte St. Stephanus vor. Wieder einmal. Erst im vergangenen Sommer ist die Kita mit Mann und Maus von ihrem angestammten Domizil der Moselweinstraße 23 in die 600 Quadratmeter große Mehrzweckhalle des Ortes umgezogen. Es ging nicht anders, denn die Kita wird aktuell grundlegend saniert und ausgebaut.

„Wir sind ganz froh über unser Ausweichquartier, und dass wir nicht auf einer Baustelle bleiben mussten. Die Mehrzweckhalle hat eine gute Akustik und wir haben ausreichend Platz“, sagt Kindergartenleiter Briesch. 12.000 Euro hat sich die Gemeinde den Schallschutz in der Halle kosten lassen, der vor dem Kita-Umzug eingebaut wurde. Eine Investition, von der Wintrich auch in Zukunft profitieren wird.

Das Kita-Gesetz machte den Umbau nötig

Nun aber geht’s für den Kindergartenbetrieb im Sommer wieder zurück. Schuld an dem Hin und Her ist das Kita-Gesetz aus dem Jahr 2021. Es garantiert unter anderem ein Recht auf durchgehende Betreuung, Mittagessen und einen Schlafplatz für jedes Kind (siehe Info). Wie bei so vielen Gemeinden war der alte Kindergarten in Wintrich für diese zusätzlichen Anforderungen zu klein. Ein neues Konzept musste her. Daher entsteht neben dem ursprünglichen Komplex ein zusätzlicher Anbau in Massivbauweise mit neun weiteren Funktionsräumen, der mit 200 Quadratmetern auf zwei Ebenen noch mehr Platz schafft. So können künftig auch Kinder unter zwei Jahren in der Einrichtung untergebracht werden.

Zwei Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Diese Ausgaben stemmen die beiden Gemeinden Wintrich und Brauneberg, von wo viele Kinder die katholische Kita in Wintrich besuchen. Warum sie diesen großen finanziellen Aufwand überhaupt auf sich nehmen, erklärt der Wintricher Ortsbürgermeister Dirk Kessler so: „Wir haben die Gebäudeträgerschaft vom Bistum übernommen.“ Denn mit diesem kam man nicht ganz auf einen gemeinsamen Nenner.

„Ursprünglich wollten wir mit dem Bistum gemeinsam einen kleinen Anbau bauen. Das Bistum hat erst zugesagt, anschließend diese Zusage widerrufen. Dann sagten sie uns, wir könnten das Projekt übernehmen“, sagt Kessler. Gesagt, getan. „Daraufhin haben wir uns entschlossen, die Gebäudeträgerschaft zu übernehmen. Nicht aber die Betriebsträgerschaft. Die bleibt bei der Kita gGmbH Trier.“ Die Leitung und Organisation einer kommunalen Kita mit Personalfragen und allem, was dazu gehört, sei für einen ehrenamtlichen Bürgermeister eine zusätzliche Herausforderung. „Das ist mit dem Ehrenamt nicht mehr zu vereinbaren“, ist Kessler überzeugt.

Info Neues Kita-Gesetz Das neue Kita-Gesetz in Rheinland-Pfalz trat am 1. Juli 2021 in Kraft. Es beinhaltet: Ein Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung samt Mittagessen, ein extra Budget für Sozialarbeit und mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für Eltern mit dem neuen Kita-Beirat: Das sind drei Schwerpunkte. Für die Kita-Träger - Städte und Landkreise, Kirchen und Wohlfahrtsverbände - gibt es ein neues System zur Personalberechnung mit landesweit einheitlichen und transparenten Standards. Ein webbasiertes Monitoringsystem soll die Verwaltung erleichtern. Die Übergangsfrist endet 2028.

Eine Zeitlang spielten die Ratsmitglieder mit dem Gedanken, die Kita neu zu bauen, entschieden sich dann aber dafür, im Bestand zu sanieren. „Der Kindergarten liegt in der Dorfmitte, hat ein schönes Außengelände, und wir haben so einen Leerstand in der Ortsmitte vermieden. Im Neubaugebiet Stephansweg hätten wir für den Kindergarten gar nicht so viel Platz gehabt und wären außerdem in unmittelbarer Nähe zur B53 gewesen“, führt der Ortsbürgermeister aus.

Nun sind zwei Millionen Euro nicht gerade ein Pappenstiel. Briesch rechnet auch nicht damit, dass „wir damit hinkommen. Wir können uns das Projekt überhaupt nur deswegen leisten, weil wir Flächen im Wald für Windenergie verpachtet haben“, sagt er.

Bürgermeister Dirk Kessler zeigt auf das Dach des Kindergartens in der Moselweinstraße. Dorthin soll die neue Photovoltaik-Anlage gebaut werden. Foto: TV/Verona Kerl

Apropos erneuerbare Energien. Auf die wird bei der Sanierung großen Wert gelegt. „Die bestehende Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita wird ergänzt“, informiert Architekt René Simon aus Bernkastel-Kues. Der daraus produzierte Strom werde für den Eigenbedarf verwendet. Genauer gesagt für die drei Luftwärmepumpen. Mit der obersten Geschossdecke, die eine neue Dämmung erhalte und der Teilerneuerung von Fenstern seien die energetischen Maßnahmen bei dem Altbestand soweit abgeschlossen, so Simon weiter. Wie stehen die Chancen, dass die Kita tatsächlich pünktlich umziehen kann, angesichts von akutem Material- und Handwerkermangel? „Wir tun alles, um das zeitlich hinzubekommen“, verspricht der Architekt.

Darüber würden sich alle Beteiligten tatsächlich sehr freuen. Dieter Briesch sagt: „Wir freuen uns auf die neuen Räume, denn in der Mehrzweckhalle gibt es wenige Rückzugmöglichkeiten für die Kinder. Die neue Kita hat viele Nebenräume, die vielfältig genutzt werden können.“ Die logistische Herausforderung des Umzuges müssen sie noch meistern. „Wir müssen jetzt ein ganzes Haus einrichten und auch neue Möbel anschaffen. Aber wir stehen da in engem Kontakt zur Gemeinde.“