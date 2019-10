Wittlich Die Wittlicher Schulen sind von einem Umbau des Vitelliusbades und der damit zusammenhängenden Schließung ebenfalls betroffen. Um den Schwimmunterricht aufrecht erhalten zu können, sind kreative Lösungen gefragt.

An vielen Schulen ist der Schwimmunterricht ein wesentlicher Teil des Sportunterrichts. Doch können die Wittlicher Schulen das Angebot noch aufrechterhalten, wenn das Vitelliusbad umgebaut wird und in dieser Zeit voraussichtlich für zwei Jahre schließt?

Für Thomas Neukirch, pädagogischer Koordinator der Clara-Viebig-Realschule , wäre ein Ausfall des Schwimmunterrichts ein Verlust. Die fünften Klassen besuchen freitags das Hallen- oder Freibad, weil „viele Kinder nicht schwimmen können, was wir schade finden“, sagt er. Eine längere Fahrt in ein auswärtiges Schwimmbad wäre im Stundenplan nur schwer umsetzbar. Bereits heute benötigten die Kinder für Transport und Umziehen die Hälfte einer Doppelstunde, sodass sie lediglich 45 Minuten im Wasser sind, „was für die Kinder auch reicht“, sagt er.

Auch in der Kurfürst-Balduin-Realschule plus erhalten die fünften Klassen zwei Stunden pro Woche Schwimmunterricht, sagt Schulleiterin Marianne Schönhofen. Dies sei während der Umbauphase in der Form nicht mehr möglich. „Voraussichtlich werden wir Blockunterricht anbieten oder aber Projekttage in umliegenden Bädern“, sieht sie Lösungsmöglichkeiten.