Umfrage Das denken Wittlicher über die geplante Änderung in der Neustraße

Kaum eine Straße in der Wittlicher Innenstadt hat in der Vergangenheit der Wittlicher Stadtpolitik öfter für Diskussionen gesorgt als die Neustraße. Früher war die Straße, die zum Marktplatz führt, in beide Richtungen befahrbar. Dann wurde die Verkehrsführung dort mehrfach geändert. Das von einem Ingenieurbüro erarbeitete Mobilitätskonzept, das der Stadtrat final noch nicht beschlossen hat, sieht erneut ein Verbot für den Durchgangsverkehr vor.