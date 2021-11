Weihnachten : Christkind muss Kompromisse machen

In diesem Jahr könnte nicht in jedem Weihnachtspäckchen der gewünschte Inhalt sein. Der Grund sind weltweite Lieferengpässe. Foto: picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst

Wittlich In vielen Branchen kommt es derzeit zu Lieferengpässen. Einige Ersatzteile fürs Auto brauchen Zeit, wer baut, sollte Geduld haben und selbst das Lieblings-Katzenfutter für den Stubentiger ist manchmal wochenlang ausverkauft. Aber wie sieht es mit Weihnachtsgeschenken aus? Wir haben uns in Wittlich umgehört.

Der Weihnachtsbaum geschmückt, die Päckchen verpackt, der Kartoffelsalat lecker wie immer. Und trotzdem könnte die Stimmung an Heiligabend in diesem Jahr etwas getrübt sein, wenn die Weihnachtswünsche nicht in Erfüllung gehen konnten, weil sie einfach nicht lieferbar waren. Schon vor Wochen gab es Aufrufe, in diesem Jahr Weihnachtsgeschenke besonders früh zu kaufen..