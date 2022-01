Umfrage : Restaurants: Bessere Löhne gegen den Personalmangel

Wittlich Die Gastronomie hat in der Corona-Pandemie massiv mit Personalmangel zu kämpfen. Bessere Löhne könnten hier den Unterschied machen. Aber sind Kunden auch bereit, mehr dafür zu zahlen?

Die Ungewissheit und fehlende Planbarkeit in der Corona-Pandemie macht vielen Unternehmen zu schaffen. Kaum eine Branche ist davon aber so heftig betroffen, wie die Gastronomie. Es fehlen teils nicht nur Gäste und finanzielle Einnahmen. Die Unbeständigkeit in den Verordnungen macht es auch für die Betreiber schwerer, ihr Personal zu halten. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert daher eine drastische Lohnerhöhung, um die Arbeit in der Gastronomie attraktiver zu machen. Aber wären die Menschen in der Region auch bereit, dadurch mehr Geld für Restaurants zu bezahlen?