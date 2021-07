Umfrage : Sänger auf der Suche nach neuen Impulsen und ehrlicher Meinung

Andreas Natterer (29 Jahre) aus Karlsruhe Foto: TV/Verona Kerl

Wittlich. Sie sind aus ganz Deutschland gekommen, um bei der Meisterklasse von Sängerin Marion Eckstein Neues zu lernen. Was die Teilnehmer umtreibt, warum sie an die Mosel kommen und es ausgerechnet die Exil-Moselanerin als Lehrerin sein muss.

Wer Marion Eckstein schon einmal beim Unterrichten erlebt hat, ahnt, warum Schüler auch von weither zu ihr reisen. Die international renommierte Altistin, erklärt Gesangstechniken und Interpretationen nachvollziehbar, bildhaft, positiv und ganz und gar nicht oberlehrerhaft streng oder dogmatisch.

Auf Einladung des Musikkreises Wittlich hat sie in der Wittlicher Synagoge in einer Meisterklasse Nachwuchstalenten aus ganz Deutschland etwas von ihrer langjährigen Erfahrung vermittelt. Eckstein, die aus Monzel stammt, hat sich als Konzertsängerin einen Namen auf den großen europäischen Musikpodien und Festspielen in Berlin, Hamburg, Wien, Amsterdam, München, Stuttgart und Zürich gemacht.

Seit dem Wintersemester 2019/20 ist Marion Eckstein Professorin für Gesang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Was ist das Besondere an ihrem Unterricht und was lehrt sie, was andere nicht lehren? Der Trierische Volksfreund hat die Teilnehmer am Ende eines Tages in der Meisterklasse gefragt.

Andreas Natterer (29 Jahre) aus Karlsruhe, Bariton: „Ich habe Marion Eckstein vor eineinhalb Jahren kennengelernt. Ich habe bei ihr Unterricht genommen, bin dann aber doch nach Karlsruhe auf die Musikhochschule gegangen. Sie hat mich zu ihrem Meisterkurs eingeladen. Bei ihr erhalte ich neue Impulse, technisch wie musikalisch. Die Zusammenarbeit funktioniert gut. Ich habe das Gefühl, dass ich weitergekommen bin.“

Nora Jordans (42 Jahre alt) aus Aachen. Foto: TV/Verona Kerl

Nora Jordans (24 Jahre alt) aus Aachen, Sopran, die Ausnahme bei den Teilnehmern, da sie hauptberuflich Lehrerin ist: „Ich kenne Marion schon seit Jahren. Ich habe bereits in Aachen bei ihr Gesangsunterricht genommen. Ab und zu machen wir das noch online, aber Präsenzunterricht ist einfach besser. Ich singe in mehreren Chören, unter anderem im Vokalensemble am Aachener Dom oder im sinfonischen Chor in Aachen. Dort erhalte ich zwar auch Stimmbildung, aber das ist wenig effektiv. Meine eigene Entwicklung liegt mir am Herzen, deshalb nehme ich an diesem Meisterkurs teil.“

Cecilia Seo (31 Jahre alt) aus Darmstadt. Foto: TV/Verona Kerl

Cecilia Seo (31 Jahre alt) aus Darmstadt, gebürtig aus Südkorea, Sopran: „Am Meisterkurs von Marion Eckstein teilzunehmen, war eine Empfehlung meiner Professorin. Ich studiere an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt. Marion Eckstein hat so viel positive Energie, die hat nicht jeder. Ich lerne, besser mit meinem Atem, dem Raum, der Resonanz umzugehen und auch mit der Aussprache, dem Stimmsitz, der Körperspannung. Sie erklärt sehr gut.“

Qiuyi Lu (25 Jahre alt) aus Hamburg. Foto: TV/Verona Kerl

Qiuyi Lu (25 Jahre alt) aus Hamburg, gebürtig aus Makao, China: „Vor etwa einem dreiviertel Jahr bin ich vom Stimmfach Mezzosopran zu Sopran gewechselt. Ich möchte Feedback bekommen, ob ich wirklich die Chance habe, eine gute Sängerin zu werden. Marion Eckstein war eine Empfehlung von Chum-Kai. Wir studieren gemeinsam an der Musikhochschule in Hamburg. Ich habe sie gegoogelt und mir ein paar Aufnahmen angehört. Die fand ich toll.“

Chum-Kai Hsu (27 Jahre) aus Hamburg. Foto: TV/Verona Kerl

Chum-Kai Hsu (27 Jahre alt), aus Hamburg, gebürtig aus Taiwan, Countertenor (Anm. d. R.: Als Countertenor wird ein Sänger bezeichnet, der in Alt- oder Sopranlage singt): „Ich kenne Marion Eckstein von einem Vorsingen. Manche Leute haben Angst davor, Countertenöre zu unterrichten, weil sie befürchten, nicht richtig mit der Stimme umzugehen. Daher sind sie vorsichtig. Ich bin im Moment der einzige Countertenor auf der Hochschule in Hamburg. Und das ist schon viel. Marion Eckstein hat ein sehr gutes Gehör. Sie passt auf Intonation auf. Das ist mein großes Thema. Sie ist sehr offen und hat einen guten Musikgeschmack. Ich möchte während meiner Ausbildung eben noch andere Meinungen und anderen Input haben.“

Yu-Chieh Su (27 Jahre alt) aus Stuttgart. Foto: TV/Verona Kerl