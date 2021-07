Hochwasser-Umfrage :

Hochwasser Wittlich Lieser 2021 Foto: TV/Leontien Heidemann

Wittlich (red) Ob sie den Hochwasserschutz an der Lieser für ausreichend halten, haben wir Menschen in Wittlich gefragt. Hier die Antworten:

Harald Lames, 55, Wittlich, Inhaber „Print Point Wittlich“ (Feldstraße 21): „Die Steinmauer entlang der Lieser, die als Hochwasserschutz dient, war einfach zu niedrig. Zudem gibt es in dieser Mauer mehrere Lücken, da kommt das Wasser einfach durch. Auch der Pavillon an der Altstadtbrücke ist nicht richtig abgedichtet. Außerdem ist die Schaffbrücke komplett aus Beton gebaut, dort wurde das Wasser gestaut und konnte nicht weiterfließen. Das Geländer der Altstadtbrücke wird bei Hochwasser jedes Mal abgesägt, damit Treibholz und mitgerissene Bäume nicht hängen bleiben und das Wasser stauen. Das ist dieses Mal aber erst zu spät geschehen. Da wäre eine Vorrichtung sinnvoll, um das Geländer bei Hochwasser schnell auf- und abbauen zu können und es nicht jedes Mal abzusägen und nachher wieder dranzuschweißen, wie es aktuell gemacht wird. Wir brauchen eine höhere Mauer und auch der Damm oberhalb der Schutzmauer in Richtung Himmeroder Straße muss weiter aufgeschüttet werden.“

Franz-Richard „Fränki“ Nells, 84, Wittlich:„Es gibt verschiedene neuralgische Punkte, wo das Wasser durchgekommen ist. Das sind einmal die Lücken in der Mauer und der Damm. Vor ein paar Jahren wurde ein Gutachten gemacht, das heißt, diese Punkte waren auch bekannt. Aber es fehlen die Mittel um die Pläne, um diese Schwachstellen zu schließen, umzusetzen. Ich denke, das was an Hochwasserschutz da ist, ist normalerweise auch ausreichend, nur eben dieses Mal nicht.“

Jürgen Ertz, 58, Wittlich: „Es gibt überall Schwachstellen, vor allem der Hochwasserschutzdamm ist verbesserungswürdig. Wir waren einfach nicht auf einen so rasanten Anstieg der Lieser eingerichtet. Auch die Lücken in der Mauer müssen nachgebessert werden. Der Damm muss in Richtung Himmeroder Straße verlängert werden, da ist das Wasser nämlich zuerst drüber gegangen. Das letzte Mal gab es 2016 Hochwasser, aber da lag der Pegelstand in Plein bei 2,81 Meter. Dieses Mal lag er bei über 3,60 Meter. Auch die Häuser hier an der Lieser sind nicht wirklich auf ein Hochwasser eingerichtet. Sowohl die Bauweise, als auch der eigene Hochwasserschutz der Häuser ist absolut nicht ausreichend.“

Ulrich Marmann, 74, Wittlich (Feldstraße 8a): „Wir wurden früh genug gewarnt und konnten rechtzeitig unsere Autos aus der Tiefgarage fahren und die Waschmaschine und den Trockner aus dem Keller holen. Gegen halb zwei nachts brach dann auch der zusätzliche Schutz, der vom THW aufgebaut wurde. Vor ein paar Jahren wurde der Hochwasserschutzdamm am Lieserufer neu errichtet, aber er ist absolut nicht ausreichend. Die Schwachpunkte des Hochwasserschutzes hier vor Ort sind das Geländer an der Altstadtbrücke, der Pavillon und die zu niedrige Mauer von der Alstadtbrücke bis zur Trierer Straße. Auch der Damm ab der Schaffbrücke ist zu niedrig. Ich finde aber, dass THW, Feuerwehr und Stadtverwaltung vorbildlich reagiert haben.“

