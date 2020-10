Seminar : Die Gefahren der digitalen Medien

Benkastel-Kues (red) Der Kurs „Gefahren in der Hosentasche“ der Volkshochschule Bernkastel-Kues hilft Eltern die Medienkompetenz ihres Kindes zu stärken und es auf dem Weg durch die digitale Welt zu begleiten.

Das Seminar findet an vier Terminen jeweils mittwochs, ab dem 28. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr in der Realschule plus in Bernkastel-Kues statt. Anmeldung unter Telefon 06531/9716930.