Teilsperrung mit Umleitung A1-Anschlussstelle Wittlich-Mitte wird am Sonntag lahmgelegt – zum Teil

Eingriff an der Hauptverkehrsader der Region: Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes kündigt für Sonntag, 19. November, eine teilweise Sperrung der Anschlussstelle Wittlich-Mitte an der A1 an. In der zeit von circa 8 Uhr bis 18 Uhr ist die Anschlussstelle Wittlich-Mitte in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt.