Kostenpflichtiger Inhalt: Serie Polizeiarbeit in Wittlich : Umrüsten, basteln, reparieren: Einblicke in die Werkstatt der Polizei in Wittlich

Jürg Brixius ist KFZ-Mechatroniker und arbeitet in der KFZ-Werkstatt der Wittlicher Polizei. Von regelmäßigen Inspektionen bis hin zur Ausstattung von Observationswägen ist dort alles dabei. Foto: Marlene Bucher

Wittlich-Wengerohr In Wittlich-Wengerohr laufen viele verschiedene Fäden der Polizeiarbeit zusammen, mehr als in anderen Städten in der Region. In diesem Teil der TV-Serie zur Polizeiarbeit geht es um die Werkstatt.

In der großen Werkstatthalle stehen die Türen eines Zivilfahrzeugs offen, es sieht ein wenig zerpflückt aus. Ein KFZ-Mechatroniker hantiert an Kabeln und kleinen Elektrogeräten herum, die später in dem Fahrzeug versteckt werden. Bei dem Auto handelt es sich um einen Observationswagen der Polizei. Von außen sehen die Autos später nach dem Umbau aus wie ganz normale Privatfahrzeuge, nichts von der Abhörtechnik ist sichtbar.

Zivilfahrzeuge mit Abhörtechnik ausrüsten, Streifen an den Streifenwagen anbringen, regelmäßige Inspektion und Reifenwechsel – in der Wittlicher KFZ-Werkstatt der Polizei gibt es das Rundum-sorglos-Paket. Bertram Bollig, Leiter des Technischen Regionalstandortes (TRS) Wittlich, erklärt: „Wir rüsten unsere Zivilfahrzeuge hier komplett selbst aus. Oft müssen wir die Autos sogar komplett zerlegen, um das einzubauen, das wir zum Beispiel an Obervationstechnik brauchen.“

Info Der Polizeistandort Wittlich-Wengerohr Die Polizei hat im Wittlicher Stadtteil Wengerohr einiges an Kräften gebündelt, sowohl an Einsatzkräften als auch an Ausrüstung und Technik. Das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) mit Hauptsitz in Mainz verfügt in Wengerohr über die Werkstatt, die Bereitschaftspolizei (Bepo), die Technische Einsatzeinheit (TEE) mitsamt verschiedener Einsatzmittel wie zum Beispiel dem Wasserwerfer oder dem gepanzerten Sonderfahrzeug. Sowohl die Einsatzkräfte der Bepo als auch die Fahrzeuge und die Ausrüstung des Bereichs Technik kann jederzeit bundesweit eingesetzt werden. Die Wittlicher Polizeidirektion und -inspektion sind dagegen nur für den regionalen Bereich zuständig, von der Verwaltung bis hin zu Streifen und verschiedenen Einsätzen. Die Zentralen Verkehrsdienste Wittlich kümmern sich zum Beispiel um Abstandsmessungen oder Blitzer. Die Polizeidirektion in Wittlich hat außerdem eine Kriminalinspektion, die für Straftaten der mittleren bis schweren Kriminalität, wie zum Beispiel Gewaltdelikte gegen Frauen und Kinder oder Sexualdelikte zuständig ist. Die Hochschule der Polizei (HdP) ist eigenständig und bildet am Standort Wengerohr fortlaufend neue Polizeibeamte aus. Außerdem finden dort regelmäßige Fortbildungen für Polizisten statt.

Udo Schulz, der das Sachgebiet Service und Logistik 4 (SL4) leitet, fügt hinzu: „Wir müssen darauf achten, dass wir der bereits vorhandenen Autotechnik nicht in die Quere kommen, sodass alles noch funktioniert.“ In der KFZ-Werkstatt arbeiten, wie in anderen Werkstätten auch, ganz normale Angestellte – drei KFZ-Meister und ein Karosseriebaumeister. „Nur die Anforderungen sind eben etwas höher, weil wir ja auch Arbeiten durchführen, die über eine normale Werkstatt hinausgehen“, sagt Bollig. Und auch einen Auszubildenden haben die Werkstattmitarbeiter seit kurzem wieder zur Verstärkung eingestellt.

Laut Bollig werden in der KFZ-Werkstatt ansonsten auch ganz normale Wartungsarbeiten an den Autos durchgeführt. Beispielsweise die Inspektionen, die bei den Fahrzeugen regelmäßig fällig sind, oder auch den Reifenwechsel. „Bei uns werden die Reifen sehr frühzeitig gewechselt, um auch wirklich die Sicherheit der Fahrzeuge und somit auch unserer Leute garantieren zu können.“

In einem Nebenbereich der großen Werkstatthalle gibt es einen Raum, in dem die Mitarbeiter der Werkstatt Fahrzeuge selbst lackieren können. Bollig sagt: „Normalerweise kommen die Fahrzeuge direkt in der bekannten blauen Folierung aus dem Werk“, er zeigt auf einen Lautsprecherwagen auf einer Hebebühne, „den hier haben wir aber zum Beispiel umfoliert, weil der noch die alten, grünen Farben drauf hatte.“ Und auch das gepanzerte Sonderfahrzeug der Polizeipräsidiums Logistik, Einsatz und Technik (PP ELT), das in ganz Deutschland zum Einsatz kommt, hat seinen blauen Anstrich in der Werkstatt bekommen.

Auch den gepanzerten Sonderwagen haben die Mitarbeiter der KFZ-Werkstatt blau lackiert. Philipp Keller, Kommandant in der Wasserwerfer-Staffel der Technischen Einsatzeinheit, ist Teil des Teams, das diese Fahrzeuge mit auf Einsätze nimmt. Foto: Marlene Bucher

Neben den Arbeiten an den Autos und Einsatzwägen gibt es in Wittlich außerdem auch eine Waffenwerkstatt. Bollig erklärt: „Da werden die Dienst- und Sonderwaffen regelmäßig auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit kontrolliert und bei Bedarf dann auch repariert.“ Auch die ABC-Schutzmasken und die sogenannten Einsatzmehrzweckstöcke (EMS), die umgangssprachlich als Schlagstöcke bekannt sind, werden dort überprüft.