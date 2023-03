Palais e.V. steigt aus Wie geht es weiter mit dem Jukuz in Bernkastel-Kues?

Viel Zündstoff beinhalteten die Stellungnahmen, die Ratsfrau Gertrud Weydert (Grüne) in zwei Sitzungen (Stadtrat Bernkastel-Kues sowie gemeinsame Sitzung von Stadtrat und Verbandsgemeinderat) zum Jugendkulturzentrum in Bernkastel-Kues machte, vordergründig nicht. Da ging es um Öffnungszeiten und das Konzept. Vom Stuhl riss das niemand. Auch Nachfragen bei Weydert und Jugendpfleger Guido Moll brachten kaum Brisanz ins Spiel. Weydert wünscht sich einen selbst verwalteten Raum für die Jugend im Stadtgebiet, Moll sieht dafür derzeit keine Nachfrage. Vom Jugendkulturzentrum an sich ist keine Rede.