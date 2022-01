Umwelt : Hickhack um Entsorgung von Hochwassermüll

Enkirch In Enkirch ist der Uferbereich der Mosel besonders breit. Dort sammelte sich beim Sommerhochwasser 2021 viel Müll an. Die Gemeinde hat den Müll auf ihrer Seite schon abtransportiert. Aber am Ufer liegen immer noch 60 Kubikmeter Müll, für den das WSA zuständig ist. Oder auch nicht.