Bildung : Umwelt-Campus bietet Ferienkurse an

Birkenfeld/Trier (red) Der Umwelt-Campus Birkenfeld bietet von Montag, 30. September, bis Freitag, 11. Oktober, kostenlose Ferienkurse für Oberstufenschüler an. Neben der Wissensvermittlung stehen vor allem das eigene Ausprobieren sowie der Spaß an der Sache im Mittelpunkt.

Darüber hinaus bietet sich neben dem Knüpfen von neuen Kontakten die Gelegenheit, den Umwelt-Campus sowie das Studienangebot persönlich kennenzulernen. Durch die Teilnahme kann auf einfache und unverbindliche Weise in die verschiedenen MINT-Studienrichtungen hineingeschnuppert werden. Angeboten werden die Kurse Fotografie, Internet of Things, Mobile Roboter, Biochemie, Synthese sowie Erneuerbare Energien. Weitere Infos sowie das Kursprogramm sind online unter www.umwelt-campus.de/ferienkurse zu finden. Eine Anmeldung ist per E-Mail an ferienkurse@umwelt-campus.de möglich.