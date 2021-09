Verkehr : Mit Tempo 30 Schilder sparen

Hier hat sich die Vorfahrt geändert. Foto: Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues Mit den neuen Verkehrsregeln auf dem Kueser Plateau sind nicht alle Anwohner einverstanden. Der Chef des Ordnungsamtes verweist darauf, dass die Regeln nun einheitlicher sind und zudem Schilder gespart werden.

Bernkastel-Kues Wer aufs Kueser Plateau fährt, muss neuerdings schon schneller vom Gas herunter: Die Tempo-30-Zone ist ausgeweitet worden und es gilt im gesamten Bereich rechts vor links. Auch am Amselweg, an dem eine Zufahrt zu einem Parkplatz liegt, die mit einer Schranke versehen ist und nun vorfahrtberechtigt ist.

Werner Klein aus Bernkastel-Kues ist deshalb verärgert: „Hier gab es schon Beinahe-Unfälle, weil die Verkehrsregelung verändert wurde. Keiner weiß mehr, wer Vorfahrt hat.“ Seit Frühjahr ist auf dem Kueser Plateau durchgängig Tempo 30, die alten Vorfahrtschilder wurden abmontiert und nun gilt generell rechts vor links.

Der Stadtrat hatte das bereits im Frühjahr beschlossen und veranlasst, den Verkehr auf dem Plateau neu zu regeln, unter anderem weil viele Bereiche zugeparkt seien.

Im März erfolgte dann eine sogenannte Verkehrsschau, bei der Mitarbeiter der Stadt, der VG-Verwaltung und der Polizei das Areal begutachten und auf Verbesserungen prüfen - eine übliche Routine, die in vielen Kommunen in Abständen von mehreren Jahren erfolgt.

Lesen Sie auch Verkehr : Trier macht Ernst: Tempo 30 gilt in sechs weiteren Straßen

Deshalb wurde der gesamte Bereich des Plateaus als Tempo-30- und Parkverbotszone ausgewiesen, in der nur gekennzeichnete Parkplätze genutzt werden dürfen. Soweit die Theorie. Werner Klein beschwert sich aber darüber, dass die Rechts-vor-Links-Regel nicht immer gut einzuhalten sei. „Es gibt an manchen Stellen Chaos, denn keiner weiß, wie er sich verhalten soll,“ sagt Klein. Er verweist auch auf die sogenannten „Haifischzähne“, die an Kreuzungen aufgezeichnet sind. Dabei handelt es sich um weiße Dreiecke, die auf die Fahrbahn gemalt sind. Diese würden für zusätzliche Verwirrung sorgen. Außerdem seien manche rechts-vor-Links-Zufahrten schlecht einsehbar. Besonders in der Dr. Marx-Straße sei das der Fall.

Lesen Sie auch Verkehr : Mehr Ordnung im Verkehr auf dem Kueser Plateau

Klein: „Dort befinden sich bis wenige Meter vor der Einmündung ordnungsgemäß parkende Fahrzeuge, die den Blick in die Dr.-Marx-Straße versperren, befindet sich eine ungepflegte Grünfläche, sowie eine große Tafel mit einer Karte des Moseltals, die ebenso die Sicht deutlich einschränken.“ Direkt an der Einmündung befinde sich zudem Fußgängerüberweg, gegenüber eine unbenannte Sackgasse, die lediglich die Zufahrt zur Klinik Moselhöhe sei.

Das sei aber nicht alles, so Klein: „Eine ähnliche Situation bildet die Rechts-Vor-Links Regel an der Einmündung der Zufahrt zu den Parkplätzen der Kliniken Kues und Bernkastel, beziehungsweise des Kurgastzentrums.“ Das sei eine „unbenannte“, einspurige Ausfahrt der Klinikparkplätze ohne jeglichen Durchgangsverkehr, die nun auf einmal vorfahrtberechtigt sei.

Aus seiner Sicht führe die 30 km-Zone auch dort dazu, dass die von den Parkplätzen kommenden Fahrzeuge vorfahrtsberechtigt sind und der „flüssige Durchgangsverkehr auf der Panoramastraße ebenfalls ohne zwingende Notwendigkeit ausgebremst wird und es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch hier der erste Unfall mit nicht auszuschließenden Personenschäden zu beklagen ist.“

Was sagt nun die Verbandsgemeinde dazu? Axel Schmitt, Chef des Ordnungsamtes, nimmt zur Kritik Stellung. Die Tempo-30-Regelung sei demnach bereits 2018 im Stadtgebiet erfolgt und nun auf das Plateau ausgeweitet worden.

Wegen der beiden Fußgängerüberwege im Bereich der Panoramastraße sei diese schon früher auf Tempo 30 reduziert worden. Tatsächlich seien nur zwei kurze Passagen mit Tempo 50 reglementiert: hinter dem Kreisel und hinter dem zweiten Überweg bis zum Beginn des Amselwegs. Das sei aus Schmitts Sicht eine nicht nachvollziehbare Regelung und deshalb gelte jetzt durchgehend Tempo 30.

Was die neue Vorfahrregelungen an den Nebenstraßen betrifft, gelte die Straßenverkehrsordnung, die den „öffentlichen Verkehr“ regelt. Wie Schmitt erläutert, zählen zum „öffentlichen Verkehr“ auch Nebenstraßen und Wege, die der Allgemeinheit zugänglich sind. Und genau deshalb habe er an diesen Kreuzungen zusätzlich die Haifischzähne aufbringen lassen. Er betont, dass diese Zeichen eine Wartepflicht verdeutlichen, aber nicht die Vorfahrt regeln.

In der Politik werde derzeit das Thema „generell 30 innerorts“ diskutiert und finde viele Befürworter. Erst vor kurzem sei sogar in Paris Tempo 30 eingeführt worden. Schmitt: „Insofern erschließt sich hier in keiner Weise, weshalb nun zwei kurze Streckenabschnitte innerhalb eines einheitlich gestalteten „Kurviertels“ mit anschließendem Wohngebiet mit einer höheren Geschwindigkeit reglementiert werden sollen, die bei achtsamer Fahrweise in den meisten Fällen gar nicht gefahren werden kann.“