Naturschützer demonstrieren „Jede Hecke zählt!“: Ärger in Piesport über Kahlschlag an der Mosel

Piesport · Im Frühjahr werden oft die Hecken und Bäume an den Straßenrändern zurückgeschnitten. Umweltschützer vom Nabu sind der Meinung, das arte manchmal in einem regelrechten Kahlschlag aus. Deshalb haben sie in Piesport eine Mahnwache gemacht.

22.04.2023, 16:16 Uhr

Es war nicht das erste Mal, dass Elmar Kohl vom Naturschutzbund Nabu verärgert ist. Schon im vergangenen Jahr wurde an der B 53 von Piesport Richtung Trier die Straßenböschung extrem abgeholzt. Und vor wenigen Wochen schon wieder. „Da fing gerade eine im vergangenen Jahr schon zusammengestutzte Schlehenhecke an zu treiben, und dann wird sie schon wieder runtergeschnitten. Über einen Abschnitt von 600 Metern fehlt sie komplett, auch Obstbäume sind hier schon abgeholzt worden“, sagt Kohl. Hier geht es zur Bilderstrecke: Naturfreunde demonstrieren in Piesport gegen den Kahlschlag an der B 53