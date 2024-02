Für vier Millionen Euro Das Warten hat ein Ende: Bald kommt der Wertstoffhof nach Wittlich

Wittlich · In diesem Jahr starten die Bauarbeiten für einen Wertstoffhof in Wittlich, in dem zum Beispiel Elektrogeräte, Grünschnitt oder leere Farbeimer abgegeben werden können. Und auch in Morbach geht es inzwischen voran.

17.02.2024 , 11:32 Uhr

Der Wertstoffhof in Trier. Nach dem gleichen Prinzip soll auch der neue Wertstoffhof in Wittlich eingerichtet werden. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Wohin mit Farbresten, alten CD-Roms, Altpapier, Elektro-Altgeräte oder leeren Batterien? All diese Stoffe können wiederverwendet werden und gehören prinzipiell nicht in den Hausmüll, vor allem nicht in großen Mengen. Um solche Stoffe zu entsorgen, die weder in den Sperrmüll, Hausmüll, die gelbe oder die blaue Tonne gehören, hat der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) Wertstoffhöfe eingerichtet.