Fastnacht : Ohne Brause keine Sause: Sommerkarneval in Hetzerath mit Umzug und närrischer Party

Hetzerath Bunte Fußgruppen schlängelten sich am Sonntag durch die Straßen von Hetzerath. Ausgelassen wie lange nicht, tanzten und sangen gut gelaunte Zuschauer auf der Straße. Die meisten waren karnevalistisch gekleidet, so machte bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen wie in Rio das Feiern wieder Spaß.

Nach zwei Jahren Corona-Durststrecke bot die Hetzerather Carnevalsgesellschaft (hcg) – wenn auch in abgespeckter Form – einen Karneval mit einem Sommerumzug. Motto: „Ohne Brause keine Sause“. Es starteten 16 Fußgruppen mit rund 300 Aktiven.

Bunte Fußgruppen schlängelten sich am Sonntag durch die Straßen von Hetzerath. Foto: Monika Traut-Bonato

Peter Triesch, Erster Vorsitzender der hcg sagt dazu: „Es ist uns durchaus bewusst, dass diese Veranstaltung kein klassischer Karneval war. Aber die karnevalistische Freude und das Feiern zusammen waren durchaus möglich. Besonders freue ich mich darüber, dass wir den Kindern eine Bühne zum Tanzen geben konnten. Zwei Jahre lang haben unsere Garden nur trainiert und konnten jetzt endlich wieder auftreten.“