Traben-Trarbach : Wenn Realschüler auf Kleinkinder treffen: So läuft es im Ausweichquartier der Kita Rappelkiste

Foto: TV/Hans-Peter Linz 1 Bilder Die Traben-Trarbacher Kita Rappelkiste ist wegen eines Neubaus in ein Ausweichquartier in der Realschule plus umgezogen.

Traben-Trarbach Die Kita Rappelkiste in der Schanzstraße in Traben-Trarbach muss in ein Übergangsquartier ausweichen, in leer stehende Räume der Realschule plus. Inzwischen ist sie dort eingezogen – es gibt sogar Verbesserungen im Vergleich zur alten Kita.

Das Bauchgrummeln war groß vor dem dem Umzug der Kita Rappelkiste. Klappt alles? Gibt es Verzögerungen? Fühlen sich die Kinder in den neuen wohl? All diese Fragen schwirrten vielen Beteiligten im Kopf herum. Aber am Ende lief dann alles glatt: In nur einer Woche ist die Kita Rappelkiste von der Schanzstraße in leer stehende Klassenräume der Realschule plus in der Köveniger Straße umgezogen.

Der Umzug war erforderlich, da das alte Kita-Gebäude mit seinen steilen Treppen und dem feuchten Keller den neuen Anforderungen nicht mehr genügt. Es wird abgerissen und an derselben Stelle soll in den nächsten Jahren ein Neubau entstehen.

Aber bis dahin bleiben die 24 Erzieherinnen und Erzieher und die rund 120 Kinder in ihrem Ausweichquartier in der Realschule plus. „Das war eine stramme Nummer und es ist nicht selbstverständlich, dass alle Beteiligten das so mit begleitet haben“, sagt Stadtbürgermeister Patrice Langer. Hajo Weinmann vom Stadtvorstand erklärt, wie es zu dem Umzug gekommen ist: „Wir haben schon vor acht Jahren überlegt, das alte Gebäude zu sanieren oder neu zu bauen. Schon damals sollte eine sechste Gruppe mit eingeplant werden, denn in der alten Kita gab es nur fünf. Eine Containerlösung kam nicht infrage und da kam die Realschule plus ins Spiel.“

Lesen Sie auch Erziehung : Kita Rappelkiste in Traben-Trarbach: Warum der Umzug ins Übergangsquartier so viel teurer wird

Warum die Räume der Realschule plus leer stehen

Dieses Gebäude beherbergte früher sowohl die Haupt- als auch die Realschule. Mit der Schulreform und der Umwandlung in eine Realschule plus seien Räume frei geworden. „Das war der Geistesblitz schlechthin“, sagt Weinmann. Eigentlich war im Sommer vergangenen Jahres noch geplant, fünf-gruppig dort einzuziehen, aber Traben-Trarbach hat durch das Neubaugebiet Königsberg einen Zuzug von jungen Familien erhalten. „Da hieß es: sechs Gruppen und nun gibt es noch mehr Nachfragen, so dass wir sogar eine siebte Gruppe angehen“, sagt Weinmann. Um das alles im Ausweichquartier zu ermöglichen, habe es viele Gespräche mit der Schulleitung gegeben.

Realschüler fragen nach Praktikum

Carsten Augustin, Rektor der Realschule plus sagt: „Ich freue mich über die Kita. Wir planen schon gemeinsame Projekte und Kooperationen“. Von Anfang an seien die Schüler an dem neuen Kindergarten, der räumlich getrennt ist und über den Seitengang erreichbar ist, interessiert gewesen, dort zum Beispiel ein Praktikum zu machen. „So können wir auch etwas für den Erzieherberuf tun“, ergänzt Weinmann.

Tanja Wenker, kommissarische Leiterin der Kita, sagt: „Die Realschüler sind sehr interessiert an unserer Arbeit und fragen nach einem Praktikum an. Viele Schüler sind ja auch ehemalige Kita-Kinder von uns“. Auch aus ihrer Sicht sei der Umzug gut verlaufen. Die Räumlichkeiten hätten sogar Vorteile, denn die Flure zwischen den Gruppenräumen, die früher einmal Klassenzimmer waren, seien wesentlich breiter – die Kinder hätten so mehr Freiraum.