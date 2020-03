Hermann-Josef Franzen will Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Thalfang werden. Foto: Hermann-Josef-Franzen/Esther Jansen

Thalfang Verschobene Verbandsgemeinde-Bürgermeisterwahl in Thalfang: Hermann-Josef Franzen aus Waldrach will ebenfalls antreten.

Kurz vor Toresschluss ist ein weiterer Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Thalfang aufgetaucht. Die Wahl wurde zwar verschoben, aber dennoch hat Hermann-Josef Franzen aus Waldrach seinen Hut noch in den Ring geworfen. Der 61-Jährige ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und ein Enkelkind, ist gelernter Radio- und Fernsehetechniker und nach eigenen Angaben seit 1984 selbstständig. In Waldrach betreibt er unter anderem einen Schreibwaren- und Schulbuchhandel. Als Kandidat, der nicht von einer Partei nominiert wurde, benötigt er laut Wahlleiter Anton Göppert 50 Unterstützungsunterschriften. 79 hat er nach eigener Aussage abgegeben.