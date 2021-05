Jagd : Unbekannte beschädigen Hochsitze im Hunsrück bei Berglicht

Morbach Die Polizei Morbach sucht nach Zeugen, die Angaben zu mehreren Sachbeschädigungen in Berglicht machen können.

Die Polizei Morbach sucht nach Zeugen, die Angaben zu mehreren Sachbeschädigungen in Berglicht machen können. Im Zeitraum vom 1. April bis 8. Mai wurden nach Polizeiangaben durch Unbekannte an mehreren mobilen Hochsitzen insgesamt zehn Reifen zerstochen. Die Tatorte liegen außerhalb der Ortslage Berglicht in den Bereichen der sogenannten „Bergerheide“, die sich in der Nähe des Sportplatzes befindet und „In der Perg“ unmittelbar bei einer nahegelegenen Windkraftanlage. Durch die Beschädigungen ist ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden. Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann oder etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Morbach, Telefon 06533/93740. Das ist kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Beschädigungen von Jagdeinrichtungen. Das zeigt ein Blick ins Archiv des Polizeipräsidiums. So wurden in jüngster Vergangenheit im Hunsrück und Hochwald zahlreiche Hochsitze angezündet oder umgeschmissen.