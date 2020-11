Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Eckfeld ein

Eckfeld Schmuck und Bargeld sind bei einem Einbruch in Eckfeld gestohlen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Samstag, 31. Oktober, im Zeitraum zwischen 17.50 und 19.30 Uhr, nutzten unbekannte Täter die kurzzeitige Abwesenheit der Eigentümer aus und drangen in ein Wohnhaus in der Straße „Im Oberdorf“ in Eckfeld ein. Das teilt die Polizei mit.