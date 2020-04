Polizei : Unbekannte brechen in offene Scheune ein

Foto: TV/Klaus Kimmling

Niersbach Für einige Heiterkeit bei der Polizei sorgte am Mittwoch der Einbruch in eine Scheune bei bei Niersbach. Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitgeteilt hat, bemerkten die amüsierten Beamten vor Ort, dass die Rückseite der Scheune komplett offen stand, so dass ein gewaltsames Eindringen nicht erforderlich gewesen wäre.



