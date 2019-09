Blaulicht : Unbekannte brechen in Wintricher Kita und Grundschule ein

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

(red) Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in die Kindertagesstätte und in die Grundschule in Wintrich eingebrochen. Die Tat soll sich laut Polizei zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, ereignet haben.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei beiden Einbrüchen um dieselben Täter handelt. Der Sachschaden liege insgesamt bei etwa 3000 Euro.