Polizei : Unbekannte dringen in Wohnung ein

Eckfeld In Eckfeld kam es zu einem Wohnungseinbruch. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Unbekannte sind am Samstag, 5. Oktober, im Zeitraum zwischen 18.45 Uhr und 20.10 Uhr in der Straße „Zum Aak" der Gemeinde Eckfeld in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Hierbei drangen der oder die Täter in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Die Schadenshöhe ist noch ungeklärt, wie die Polizei in Wittlich berichtet.