Blaulicht : Einbrecher stehlen Bargeld

Wittlich In der Koblenzer Straße in Wittlich ist es am Mittwoch, 2. Juni, zwischen 12.30 und 13.20 Uhr zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Das teilt die Kripo mit. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrparteienhauses und von dort aus in die zugehörige Dachgeschosswohnung.