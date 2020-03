Umwelt : Unbekannte entsorgen Müll am Sportplatz

Kinheim-Kindel (red) TV-Leser Hans Gerd Sartoris beklagt sich über die Menschen, die ihren Müll und Unrat einfach in der Umgebung des Sportplatzes in Kinheim-Kindel hinterlassen. Auf dem Foto ist der Müll zu sehen, der in der Nähe der Biotonne und den Glascontainern entsorgt wurde.⇥Foto: Hans Gerd Sartoris