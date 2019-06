Polizei : Unbekannte heben Roste aus

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich (red) In Wengerohr sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Grabenstraße sieben Gussroste am Fahrbahnrand ausgehoben worden. Das teilt die Polizei mit. Zu Schaden sei niemand gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken