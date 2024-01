Zerstörungswut und Bedrohungen Unbekannte randalieren in Bernkastel-Kues: Stadt sieht sich nicht in der Verantwortung

Bernkastel-Kues · Zerstörte Einrichtungen, wilde Graffitis und erhebliche Mengen Dreck: Am Forumsplatz und in der dortigen Tiefgarage in Kues treten immer wieder Fälle von Vandalismus auf. Und auch von Bedrohungen berichtet eine Passantin.

18.01.2024 , 06:40 Uhr

In der Tiefgarage in Kues hängen Stromleitungen von der Decke. Foto: Strouvelle Christoph

Von Christoph Strouvelle

Ist der Forumsplatz in Kues mit der darunter liegenden Tiefgarage ein Treffpunkt, an dem sich Halbstarke mit ihrer Zerstörungswut austoben? Ungeachtet dessen, dass die Beseitigung von Schäden und Hinterlassenschaften viel Geld kostet oder andere Leute sich von großen Gruppen Jugendlicher, die sich dort aufhalten, belästigt fühlen? Denn wiederholt werden dort Einrichtungsgegenstände mutwillig zerstört, verdreckt und verunstaltet.