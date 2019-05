Serie reißt nicht ab : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Salmtal - Polizei sucht Täter (Update)

Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen, 22. Mai, einen Geldautomaten in Salmtal aufgebrochen. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall um 2.04 Uhr. . Foto: TV/Florian Blaes

Salmtal Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen, 22. Mai, einen Geldautomaten in Salmtal gesprengt, um Geld zu erbeuten. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde um 2:04 Uhr ein Geldausgabeautomat in Salmtal aufgesprengt. Mit rabiater Gewalt drangen die Täter in die Volksbrank in der Straße „Neuer Bahnhof“ ein. Die Täter konnten flüchten.