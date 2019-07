Blaulicht : Diebe stehlen in Wittlich Spirituosen

Symbolbild. Foto: TV/Frank Göbel

Wittlich Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 24. Juli, 16 Uhr und Donnerstag, 25. Juli, 20.30 Uhr in das Lager einer Gaststätte in der Wittlicher Karrstraße eingedrungen und entwendeten dort mehrere Flaschen Spirituosen.

