In Morbach : Unbekannte verschmutzen Bus mit Ketchup und Mayo

Morbach Ein Bus ist von unbekannten derart verschmutzt worden, dass er nicht losfahren konnte.

() Ein Bus, der auf dem Parkplatz am Sportzentrum in Morbach geparkt war, wurde laut Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 9. und 10. Januar, zwischen 18.30 und 6 Uhr, von Unbekannten verschmutzt. Die Täter beschmutzen den Schulbus mit Ketchup und Mayonnaise, so dass er erst nach einer Reinigung in Betrieb genommen werden konnte. Weiterhin wurde bei der Sichtung des Busses ein Kratzer von etwa zwei Metern Länge im hinteren Bereich der rechten Fahrzeugflanke festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.