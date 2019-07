Polizei : Unbekannte verwüsten in Maring-Noviand Blumenkästen

Unbekannte verwüsten in Maring-Noviand Blumenkästen

Maring-Noviand Zum wiederholten Male kam es an der Brücke zwischen den Ortsteilen Maring und Noviand zu einem Fall von Vandalismus. Das teilte die Polizei mit.

Wie schon in den Jahren zuvor rissen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch eine Vielzahl Geranien aus den inzwischen fest am Brückengeländer installierten Blumenkästen. Die Ortsgemeinde Maring-Noviand hat eine Belohnung von 300 Euro auf Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung des oder der Täter führen.